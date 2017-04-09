наверх
09.04.201702:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло

    Тема:

    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (80)

    1
    По информации представителя полиции Осло Свейна Арилда, саперы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло. После обследования результатов подрыва будет известно содержал ли предмет взрывчатку.
    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло
    TORMOD STRAND / NRK

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Полиция Осло подтверждает, что совершила подрыв обнаруженного в районе Грёнланн подозрительного предмета, сообщает издание VG.

    Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв в метро Питера: количество погибших выросло, версии теракта

    "Мы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло", — подтвердил изданию представитель полиции Свейн Арилд. В Twitter полиции Осло пока сообщений о контролируемом подрыве нет.

    Ранее СМИ сообщили, что слышали громкий хлопок в оцепленном районе. По словам представителя полиции, потребуется еще какое-то время, чтобы обследовать результат подрыва, и пока трудно сказать, содержал ли предмет взрывчатку.

    В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"