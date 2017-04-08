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    Скончался космонавт Георгий Гречко

    (обновлено: )7301
    Гречко совершил три космических полета. Первый в качестве бортинженера корабля "Союз-17" и первой основной экспедиции на орбитальную станцию "Салют-4". Второй, рекордный для своего времени, - с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года.
    Летчик-космонавт Георгий Гречко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В ночь на субботу на 86-м году жизни скончался советский космонавт Георгий Гречко, сообщают "Новости космонавтики".

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    Георгий Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

    Гречко совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля "Союз-17" и первой основной экспедиции на орбитальную станцию "Салют-4". Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля "Союз-26" и первой основной экспедиции на станцию "Салют-6".

    Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля "Союз-Т-14" (старт) и "Союз-Т-13" (посадка) в период пересменки на станции "Салют-7".

    Напомним, 4 января в подмосковном Жуковском умер советский летчик-космонавт Игорь Волк.

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