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    В мире

    Прокуратура Швеции подтвердила задержание подозреваемого в теракте

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (71)

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    Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли четыре человека.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Daniel Dikson

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Задержанный полицией после наезда грузовика на пешеходов мужчина, возможно, был водителем грузовика и подозревается в совершении теракта, сообщила в субботу утром прокуратура Швеции.

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    "Да, насколько я понимаю, человек, который сейчас задержан, по всей вероятности был водителем", — сказал Радио Швеции представитель полиции Стокгольма Ларс Бистрем.

    Мужчину задержали в пятницу вечером и продлили его задержание в субботу утром по решению прокуратуры.

    Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и  врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

    В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

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