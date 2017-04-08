Совет по нацбезопасности предложил Трампу устранить Ким Чен Ына - СМИ

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КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включат возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, сообщает NBC со ссылкой на несколько источников в разведке и Пентагоне.

Также телеканал утверждает, что в докладе есть вариант устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Документ был подготовлен для Трампа в преддверие визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.

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По данным телеканала, эти два варианта могут быть использованы США лишь в том случае, если кооперация с Китаем по сдерживанию Северной Кореи не сложится. Если же взаимодействие наладится, то на Пхеньян предполагается воздействовать с помощью санкций и дипломатии.

Ранее общаясь с журналистами по итогам переговоров лидеров США и Китая, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США стремятся к сотрудничеству с Китаем по КНДР, но не исключают того, что пойдут и по собственному пути, если это сотрудничество не сложится.

В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.