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    Совет по нацбезопасности предложил Трампу устранить Ким Чен Ына - СМИ

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (280)

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    Совет по нацбезопасности США передал Дональду Трампу доклад, в котором, в частности, предлагается вариант устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына.
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включат возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, сообщает NBC со ссылкой на несколько источников в разведке и Пентагоне.

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    Также телеканал утверждает, что в докладе есть вариант устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Документ был подготовлен для Трампа в преддверие визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.

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    По данным телеканала, эти два варианта могут быть использованы США лишь в том случае, если кооперация с Китаем по сдерживанию Северной Кореи не сложится. Если же взаимодействие наладится, то на Пхеньян предполагается воздействовать с помощью санкций и дипломатии.

    Ранее общаясь с журналистами по итогам переговоров лидеров США и Китая, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США стремятся к сотрудничеству с Китаем по КНДР, но не исключают того, что пойдут и по собственному пути, если это сотрудничество не сложится.

    В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности. 

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