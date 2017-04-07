Терроризм никогда не одержит победу над Швецией - премьер-министр

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Людмила Божко. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил соболезнования пострадавшим в результате наезда грузовика в центре Стокгольма и заявил, что терроризм никогда не одержит победу над его страной.

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По данным полиции, сообщение о наезде грузовика на людей поступило в 14.53 местного времени (15.53 по Киеву). На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

"Мы подверглись ужасной атаке. Если это теракт, значит, его цель подавить демократию, но такие действия никогда не пройдут в Швеции. Наша позиция всегда будет ясной — вам никогда не победить", — сказал шведский премьер на пресс-конференции, прошедшей в Стокгольме в пятницу вечером.

Он заметил, что полиция расследует произошедшее как подозрение на теракт. Обращаясь к возможным инициаторам этого инцидента, шведский премьер заявил, что запугать граждан Швеции террористам не удастся, "вы не сможете управлять нашими жизнями, терроризм никогда не сможет подавить нас".

По словам Лёвена, правительство выделило все необходимые ресурсы для работы полицейских и делает все для того, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.