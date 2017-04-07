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    Полиция рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт - СМИ

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (60)

    (обновлено: )117
    По информации СМИ, шведская полиция получила сообщения о выстрелах в районе инцидента с грузовиком в Стокгольме, однако эти данные пока не подтверждены.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Andreas Schyman

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полиция Швеции рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SVT.

    По информации агентства, полиция получила сообщения о выстрелах в районе инцидента, однако эти данные пока не подтверждены.

    twitter.com/TEN_GOP
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме

    В сети появились фотографии с места происшествия, на которых запечатлен горящий грузовик, врезавшийся в витрину, оказавшиеся там люди в спешке покидают улицу. Также на снимках видны, предположительно, сотрудники правоохранительных органов в сигнальных жилетах.

    На сайте газеты Aftonbladet ведется прямая трансляция с места событий. На ней видно, как правоохранители перекрывают часть улицы, где произошел инцидент. На место продолжают прибывать машины полиции.

    twitter.com/AdityaRajKaul
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме

    Ранее сообщалось, что три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

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