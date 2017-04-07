Полиция рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт - СМИ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полиция Швеции рассматривает инцидент в Стокгольме как возможный теракт, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SVT.

По информации агентства, полиция получила сообщения о выстрелах в районе инцидента, однако эти данные пока не подтверждены.

twitter.com/TEN_GOP Наезд грузовика на людей в Стокгольме

В сети появились фотографии с места происшествия, на которых запечатлен горящий грузовик, врезавшийся в витрину, оказавшиеся там люди в спешке покидают улицу. Также на снимках видны, предположительно, сотрудники правоохранительных органов в сигнальных жилетах.

На сайте газеты Aftonbladet ведется прямая трансляция с места событий. На ней видно, как правоохранители перекрывают часть улицы, где произошел инцидент. На место продолжают прибывать машины полиции.

twitter.com/AdityaRajKaul Наезд грузовика на людей в Стокгольме

Ранее сообщалось, что три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.