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    Власти Хомса заявили о пяти жертвах ракетного удара США

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (136)

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    Глава Хомса Талал Барази озвучил предварительные данные: в результате ракетного обстрела сирийской авиабазы погибли пять человек. Еще семь человек получили ранения.
    Ракетный удар США по Сирии
    RT на русском/скриншот

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли пять человек, еще семеро получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на главу Хомса Талала Барази.

    "По предварительным данным, в результате атаки погибли пятеро, семь человек ранены", — сказал он.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Обнародовано видео ракетного удара США по военной базе в Сирии

    Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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