Голосования СБ ООН по проекту резолюции об Идлибе отложили

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о ситуации в сирийском Идлибе после химической атоки в четверг по нью-йоркскому времени не состоится, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

"Голосования сегодня не будет", — сказал журналистам пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский.

Ранее дипломат одной из западных стран-членов Совета Безопасности ООН, сообщал, что голосование по проекту может состояться вечером в четверг. На данный момент Совет Безопасности обсуждает три проекта резолюции по ситуации в сирийском Идлибе, где было применено химическое оружие.

В постпредстве РФ при ООН накануне сообщали, что Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.