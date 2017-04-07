РФ созвала новый раунд консультаций СБ ООН по проекту резолюции по Идлибу

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Россия созвала консультации Совета Безопасности ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации в сирийском Идлибе после химической атаки, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, консультации состоятся в 18.30 (01.30 по Киеву).

Ранее США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

По итогам заседания СБ ООН в среду, 5 апреля, Россия представила новый проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе. Документ, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, требует от всех сторон обеспечить экспертам свободный и безопасный доступ к району.

Проект также просит гендиректора ОЗХО и главы совместной миссии по расследованию фактов применения химических веществ в качестве оружия в Сирии (СМР) представить на рассмотрение СБ ООН персональный состав группы, которая будет размещена в провинции Идлиб, основываясь на принципе широкой представительности и географической сбалансированности. В итоге члены СБ начали работу над компромиссным текстом документа.

По словам дипломата одной из западных стран-членов Совета Безопасности ООН, голосование по проекту может состояться вечером в четверг. Другой источник сообщил РИА Новости, что членам Совета пока не удалось прийти к компромиссному тексту резолюции.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада.

Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

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В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Эту же позицию подтвердили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.