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    Москва настаивает, что Дамаск не применял химоружие в Идлибе

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    Сирия: химическая атака в Идлибе (114)

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    Правительственные войска САР никогда не применяли и не намерены применять химоружие против мирных граждан и против террористов, заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Москва настаивает, что применения химоружия Дамаском в районе Идлиба ни в какой форме не было, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "Мы настаиваем на том, заявляем об этом с полной уверенностью, что никакого применения химического оружия в какой бы то ни было форме, будь то отравляющие вещества, будь то самодельные химикаты, типа хлора, которые, как утверждается, тоже применялись кем-то и когда-то в Сирии, — ничего подобного там не было. А там, по нашим данным, произошло попадание в цех по производству фугасов, снаряженных отравляющими веществами, которые использовались террористическими структурами", — сказал Рябков.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    Он подчеркнул, что "есть основания полагать, что они будут использоваться не только в Сирии, но и в Ираке".

    Правительственные войска САР никогда не применяли и не намерены применять химоружие против мирных граждан и против террористов, заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада.

    Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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    Запасы химоружия были вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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