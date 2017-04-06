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    США рассматривают все варианты действий после химатаки в Идлибе - Пенс

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    Сирия: химическая атака в Идлибе (112)

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    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб.
    Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
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    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Вашингтон ожидает реакции Совета безопасности ООН в связи с химической атакой в сирийском Идлибе, но рассматривает все варианты действий, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

    "Мы надеемся, что СБ ООН предпримет шаги. Но мы рассматриваем все возможные варианты", — сказал он телеканалу Fox News.

    Международный валютный фонд
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    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. 

    Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

    Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

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    В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Эту же позицию подтвердили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.

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