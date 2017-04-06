Международное давление на Россию должно быть продолжено - премьер Дании

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Существует необходимость в продолжении международного давления на Россию, заявил премьер-министр Королевства Дания Ларс Люкке Расмуссен во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Расмуссен осудил присоединение Крыма к РФ и агрессию на востоке Украины, а также заявил о поддержке его страной независимости и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

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Он подчеркнул, что Дания и в дальнейшем будет поддерживать работу, которую проводит Германия и Франция по имплементации минских соглашений, а именно принудить Россию выполнять их.

"Международное давление на Россию должно быть продолжено. Санкции ЕС должны остаться, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", — сказал премьер Дании.

При этом Расмуссен подчеркнул, что "Украина не одна и не будет забыта".

Как сообщалось, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном Петр Порошенко заявил, что Украина для защиты собственной территории нуждается в оборонных технологиях.