Госдеп США прокомментировал возможный визит Тиллерсона в Украину

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк, комментируя возможный визит Рекса Тиллерсона в Украину, заявила, что этот вопрос будет стоять во главе повестки дня.
"Сделаем все, чтобы Украина стояла во главе повестки дня", — сказала Бринк, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности визита госсекретаря США на Украину.
Бринк также отметила, что очень довольна высоким уровнем диалога Вашингтона и Киева.
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Ранее Тиллерсон заявил, что первоочередной задачей Украины является не только восстановление территориальной целостности, но и преодоление коррупции