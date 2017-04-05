ЕП возобновил заседание после экстренной эвакуации

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Европарламент возобновил пленарное заседание в Страсбурге, экстренно прерванное в среду из-за включения пожарной сигнализации, после которого депутаты спешно покинули зал.

По словам председательствующего, "заседание возобновляется, никакой угрозы нет".

Трансляцию заседания ведет видеослужба Еврокомиссии.

На среду запланированы дебаты по предоставлению безвиза для Украины.

Ранее представители Великобритании, Германии и Швеции из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" в ЕП выступили против предоставления безвизового режима для украинцев. Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины. Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и постпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.