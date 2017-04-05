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    В мире

    ЕП возобновил заседание после экстренной эвакуации

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    Председатель пленарного заседания сообщил, что работа возобновляется, угрозы нет. Депутат Европарламента были вынуждены покинуть здание из-за того, что сработала пожарная сигнализация.
    Заседание Европарламента в Страсбурге
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Европарламент возобновил пленарное заседание в Страсбурге, экстренно прерванное в среду из-за включения пожарной сигнализации, после которого депутаты спешно покинули зал.

    Грузия празднует введение безвизового режима с ЕС
    канал David Zhvania на
    Грузия празднует введение безвизового режима с ЕС

    По словам председательствующего, "заседание возобновляется, никакой угрозы нет".

    Трансляцию заседания ведет видеослужба Еврокомиссии.

    На среду запланированы дебаты по предоставлению безвиза для Украины.

    Ранее представители Великобритании, Германии и Швеции из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" в ЕП выступили против предоставления безвизового режима для украинцев. Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины. Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

    Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

    Читайте также: Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

    Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и постпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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