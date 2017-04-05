Сосед Джалилова: его семья скорее светская, нежели верующая

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Семья подозреваемого в подрыве в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова, оставшаяся в Кыргызстане, не особо верующая, скорей светская, и вряд ли могла связаться с террористами, считает председатель квартального комитета микрорайона "Амир-Тимур" в Ош Анваржон Дадабаев.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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"В этом доме (фото см. ниже) живет его мать. У нее два сына и дочь. Сейчас она живет здесь с младшим сыном. Ее муж и старший сын находятся в России — у них российское гражданство. С утра я услышал эту информацию, несколько раз приходил, но дома никого не было. По крайней мере никто не открывал дверь. Про Акбаржона могу сказать, что он выехал за границу примерно в 2012-2013 годах", — рассказал Дадабаев в комментарии Sputnik Кыргызстан.

Sputnik Кыргызстан Дом, в котором живет семья Акбаржона Джалилова в городе Ош (Кыргызстан)

Он не верит, что семья могла связаться с террористическими организациями.

"Ее сын был спокойный. Это обычная семья. Я несколько раз виделся с его матерью, вроде нормальная женщина. Также эта семья не особо верующая, скорее светская", — добавил председатель квартального комитета.

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Издание также связалось с генеральным консулом России в Оше Романом Свистиным. Он рассказал, при каких обстоятельствах подозреваемый получил гражданство.

"В конце 2010 года Акбаржон Джалилов и его отец обратились по поводу получения гражданства. После соответствующих проверок в феврале 2011-го мы выдали ему паспорт. Основание — статья "По родителям", когда гражданство дается тем, у кого отец или мать имеют гражданство и постоянную регистрацию в России", — рассказал Свистин.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Кыргызстана допросили родственников предполагаемого террориста.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.