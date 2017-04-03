Совет ЕС озвучил стратегию в отношении сирийского конфликта

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза в понедельник, 3 апреля, принял стратегию по Сирии, сообщается на официальном сайте. Совет отметил, что конфликт в Сирии напрямую влияет на ситуацию в ЕС.

Евросоюз намерен сосредоточить сирийскую стратегию в шести ключевых областях:

1. Завершение войны переходным политическим процессом, который соответствует резолюции Совета безопасности ООН N2254 и будет достигнут на переговорах между сторонами конфликта под эгидой специального посланника ООН по Сирии;

2. Содействие политическому переходному процессу за счет укрепления политической оппозиции;

3. Гуманитарная помощь наиболее уязвимым группам сирийских граждан по всей стране;

4. Содействие демократии, правам человека и свободе слова путем укрепления институтов гражданского общества в Сирии;

5. Содействие привлечению к ответственности за военные преступления;

6. Поддержка сирийского народа и сирийского общества.

ЕС не исключает санкций против сирийского правительства в случае продолжения репрессий. Брюссель убежден, что долгосрочный мир в Сирии при нынешнем режиме невозможен.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.