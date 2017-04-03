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    В мире

    Совет ЕС озвучил стратегию в отношении сирийского конфликта

    Тема:

    Освобождение Сирии (104)

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    Согласно стратегии Совета ЕС по Сирии, ЕС не исключает санкций против сирийского правительства в случае продолжения репрессий. Кроме того, утверждается, что долгосрочный мир в Сирии при нынешнем режиме невозможен.
    Флаги Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза в понедельник, 3 апреля, принял стратегию по Сирии, сообщается на официальном сайте. Совет отметил, что конфликт в Сирии напрямую влияет на ситуацию в ЕС.

    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пальмира снова под контролем сирийской армии

    Евросоюз намерен сосредоточить сирийскую стратегию в шести ключевых областях:

    1. Завершение войны переходным политическим процессом, который соответствует резолюции Совета безопасности ООН N2254 и будет достигнут на переговорах между сторонами конфликта под эгидой специального посланника ООН по Сирии;

    2. Содействие политическому переходному процессу за счет укрепления политической оппозиции;

    3. Гуманитарная помощь наиболее уязвимым группам сирийских граждан по всей стране;

    4. Содействие демократии, правам человека и свободе слова путем укрепления институтов гражданского общества в Сирии;

    5. Содействие привлечению к ответственности за военные преступления;

    6. Поддержка сирийского народа и сирийского общества.

    ЕС не исключает санкций против сирийского правительства в случае продолжения репрессий. Брюссель убежден, что долгосрочный мир в Сирии при нынешнем режиме невозможен. 

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.

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