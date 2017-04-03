В США установили бюст Гагарина

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В американском городе Колорадо-Спрингс был установлен бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что бюст открыли накануне начала работы 33-го космического симпозиума.

"Второго апреля 2017 года в преддверии начала работы 33 космического симпозиума в Колорадо-Спрингс состоялась торжественная церемония открытия в Благотворительном космическом фонде (Space Foundation) бюста Юрия Гагарина в честь первого космонавта планеты Земля", — говорится в сообщении.

В церемонии открытия памятника приняли участие гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и другие.

"Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, это большое событие не только для профессионалов, но и для молодёжи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи", — заявил в ходе мероприятия Комаров.

goyurisnight.com Бюст Гагарину в США

Напомним, Ю́рий Гагарин был советским летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза, кавалером высших знаков отличия ряда государств, почетным гражданином многих российских и зарубежных городов.