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    В США установили бюст Гагарина

    (обновлено: )7910
    В церемонии открытия памятника приняли участие гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
    Первый космонавт Земли Юрий Гагарин
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В американском городе Колорадо-Спрингс был установлен бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

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    Отмечается, что бюст открыли накануне начала работы 33-го космического симпозиума. 

    "Второго апреля 2017 года в преддверии начала работы 33 космического симпозиума в Колорадо-Спрингс состоялась торжественная церемония открытия в Благотворительном космическом фонде (Space Foundation) бюста Юрия Гагарина в честь первого космонавта планеты Земля", — говорится в сообщении.

    В церемонии открытия памятника приняли участие гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и другие.

    "Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, это большое событие не только для профессионалов, но и для молодёжи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи", — заявил в ходе мероприятия Комаров.

    goyurisnight.com
    Бюст Гагарину в США

    Напомним, Ю́рий Гагарин был советским летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза, кавалером высших знаков отличия ряда государств, почетным гражданином многих российских и зарубежных городов.

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