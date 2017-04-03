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    ЦИК назвал партии, проходящие в парламент Армении

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    За лидирующую на выборах правящую Республиканскую партию Армении проголосовали 49,19% избирателей. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,35% голосов.
    Парламентские выборы в Армении
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    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Четыре политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 1987 участков из 2009, правящая Республиканская партия лидирует с 49,19% голосов, передает в понедельник агентство Sputnik Армения.

    Парламентские выборы в Армении
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    На парламентских выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия

    По данным агентства, за лидирующую на выборах правящую Республиканскую партию Армении проголосовали 49,19% избирателей. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,35% голосов. Оппозиционный блок "Елк" – 7,75%. У партии "Дашнакцутюн" 6,60% голосов.

    Остальные блоки и партии, по информации агентства, не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

    Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

    Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

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