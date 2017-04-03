Умер создатель драм-машин Икутаро Какэхаси

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. В Японии скончался создатель корпорации электромузыкальных инструментов Roland, лауреат американской музыкальной премии Grammy Икутаро Какэхаси, он умер 1 апреля на 88-м году жизни, сообщил телеканал NHK.

Свою первую компанию Какэхаси создал в 1954 году. Корпорация Roland была образована им в 1972 году и стала мировым производителем электронной музыкальной аппаратуры, в том числе драм-машин и компактных MIDI-клавиатур.

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Четыре года назад Какэхаси был удостоен премии Grammy за технический вклад в развитие мировой музыкальной индустрии.

В 2013 году Какэхаси ушел в отставку из компании Roland и основал новую компанию по производству инструментов ATV.

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