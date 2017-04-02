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    В мире

    Венгрия начала кампанию против политики ЕС - СМИ

    (обновлено: )23631
    Всем гражданам Венгрии разосланы анкеты под названием "Остановим Брюссель", в которых предлагается дать ответы на вопросы относительно политики ЕС.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Венгрии стартовала кампания против политики Евросоюза, сообщает Польское радио.

    Отмечается, что всем гражданам разосланы анкеты под названием "Остановим Брюссель", в которых предлагается дать ответы на вопросы относительно политики ЕС, которая, как считают представители венгерского правительства, угрожает независимости страны.

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    Во время объявления старта кампании представитель власти подчеркнул, что в ближайшее время перед Венгрией предстанут важные задачи, связанные с борьбой за будущее страны, а решить их можно только при поддержке общества. 

    В анкете шесть вопросов, касающихся позиции венгров по миграционной и экономической политики Евросоюза. 

    Власти спрашивают также о международных неправительственных организациях, которые якобы поддерживают нелегальную миграцию или вмешиваются во внутренние дела Венгрии.

    Опрос правительства Виктора Орбана получил название "Национальные консультации 2017". Это ответ на введенные Орбаном на прошлой неделе новые принципы, позволяющие удерживать мигрантов в приграничных лагерях неограниченное время.

    Подобный опрос в Венгрии проводился в 2015 году, когда власти спрашивали у граждан о миграции и терроризме. Тогда верховный комиссар ООН по делам беженцев остро раскритиковал опрос, предостерегая, что он может привести к усилению ксенофобии в стране.

    Напомним, 29 марта постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

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