наверх
01.04.201713:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Королева Британии ищет "взбивателя подушек" за 22 тыс фунтов в год

    17
    Согласно информации, идеальным кандидатом станет эксперт по машинной и ручной строчке с обширным опытом, выдающимися практическими навыками и умением выдерживать дед-лайн.
    Букингемский дворец
    flickr.com/ shining.darkness

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II решила нанять человека, который будет следить за состоянием штор, занавесок и мягкой мебели ее дворцов. В обязанности специалиста войдет взбивать королевские подушки. Об этом сообщает издание Mirror.

    Поиск работы
    p-p.com.ua
    Безработица в Украине растет быстрее инфляции

    Не пыльная, на первый взгляд, работа, может обернуться для горничной настоящим адом. В соответствии с должностной инструкцией, идеальным кандидатом станет эксперт по машинной и ручной строчке с обширным опытом, выдающимися практическими навыками и умением выдерживать дед-лайн.

    Стоит отметить, что в Букингемском дворце, Виндзорском замке и Сент-Джеймском дворце, где обитает Королева, — тысячи комнат, а горничной предлагают зарплату 22 тысячи фунтов стерлингов в год (1 830 фунтов в месяц) — это больше 700 000 гривен. Однако все дело в том, что средняя заработная плата в Великобритании много выше — £27,615.

    Заявки от соискателей будут принимать до 6 апреля 2017.

    Ранее сообщалось, что в национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко во Львове открыта вакансия музейного кота.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации