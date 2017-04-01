Королева Британии ищет "взбивателя подушек" за 22 тыс фунтов в год

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II решила нанять человека, который будет следить за состоянием штор, занавесок и мягкой мебели ее дворцов. В обязанности специалиста войдет взбивать королевские подушки. Об этом сообщает издание Mirror.

Не пыльная, на первый взгляд, работа, может обернуться для горничной настоящим адом. В соответствии с должностной инструкцией, идеальным кандидатом станет эксперт по машинной и ручной строчке с обширным опытом, выдающимися практическими навыками и умением выдерживать дед-лайн.

Стоит отметить, что в Букингемском дворце, Виндзорском замке и Сент-Джеймском дворце, где обитает Королева, — тысячи комнат, а горничной предлагают зарплату 22 тысячи фунтов стерлингов в год (1 830 фунтов в месяц) — это больше 700 000 гривен. Однако все дело в том, что средняя заработная плата в Великобритании много выше — £27,615.

Заявки от соискателей будут принимать до 6 апреля 2017.

Ранее сообщалось, что в национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко во Львове открыта вакансия музейного кота.