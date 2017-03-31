Израиль одобрил создание еврейского поселения на Западном берегу

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Израильский военно-политический кабинет накануне вечером единогласно утвердил решение об основании первого за многие годы нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных землях.

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"Военно-политический кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху сегодня вечером единогласно утвердил создание нового поселения… в районе долины Шило", — говорится в сообщении, размещенном на странице Нетаньяху в социальной сети Facebook.

Поселение предназначено для жителей форпоста Амона, который был признан самостроем и недавно снесен по решению верховного суда. СМИ подсчитали, что это первое новое еврейское поселение на Западном берегу за последние 20 лет.

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Как отметили в пресс-службе, после голосования ключевых министров, входящих в состав военно-политического кабинета, начался телефонный опрос остальных членов правительства.

В конце декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.