Фонд США может вложить в порты и сельское хозяйство Украины до $100 млн

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Американский фонд Navigator Principal Investors может вложить в украинские порты и сельское хозяйство порядка 100 миллионов долларов, рассказал РИА Новости глава фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак (Kyle Shostak).

"Мы смотрим на порты и сельское хозяйство. Там не так много портов… Мы смотрим на Одессу, Николаев, на Херсон и на больших сельхозпроизводителей", — сказал он по итогам встречи российского и американского бизнеса в Торговом представительстве РФ в Нью-Йорке.

"Мы говорим о частных компаниях (для наших инвестиций) и говорим об инвестициях до 100 миллионов", — добавил он. Он так же отметил, что решил рассмотреть вложения в Украину после трехлетнего перерыва. Он смотрит на бумаги с доходность от 15%.

"Бизнес-климат там, наверное, не самый хороший. Хочется, чтобы он был более прозрачным. Но я вижу там большую потребность в инвестициях. Они достаточно упорно работают, привлекая инвесторов. Особенно в инфраструктурные проекты. Меня, конечно, беспокоят любые новости с возобновлением боевых действий. Это основная проблема", — отметил он.

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Кроме Украины и России также рассматриваются новые вложения в Казахстан (газовое месторождение), и в канадскую компанию, которая получила лицензию по переводу денег на Кубе, рассказал Шостак.

Navigator Principal Investors LLC — инвестфонд с базой в Нью-Йорке. Он сосредоточен на вложениях, прежде всего, в европейский рынок, а также в латиноамериканские и азиатские страны с сильным суверенным рейтингом.