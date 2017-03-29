Атака террориста-смертника в Багдаде: погибли 15 человек, еще 45 ранены

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Ирака подтвердили гибель 15 человек при взрыве на контрольно-пропускном пункте полиции на юге Багдада, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что террорист смертник привел в действие взрывное устройство, находящееся, на контрольно-пропускном пункте на въезде в Багдад.

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Как сообщает агентство со ссылкой на сотрудников спецслужб и медиков, террорист передвигался на бензовозе, начиненном взрывчаткой. Среди погибших — трое полицейских. Кроме того, 45 человек получили ранения.

В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку.

В октябре прошлого года более 55 человек погибли в трех терактах в Багдаде.