наверх
30.03.201700:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Атака террориста-смертника в Багдаде: погибли 15 человек, еще 45 ранены

    (обновлено: )12
    Террорист смертник привел в действие взрывное устройство, находящееся на контрольно-пропускном пункте на въезде в Багдад. По официальным данным, погибли 15 человек.
    Теракт в Багдаде. Архивное фото
    REUTERS Alaa Al-Faqir

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Власти Ирака подтвердили гибель 15 человек при взрыве на контрольно-пропускном пункте полиции на юге Багдада, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Будет железный занавес вместо безвиза. Соцсети об обстреле консульства Польши

    Ранее сообщалось, что террорист смертник привел в действие взрывное устройство, находящееся, на контрольно-пропускном пункте на въезде в Багдад.

    Смотрите также: Последствия терактов в Багдаде

    Как сообщает агентство со ссылкой на сотрудников спецслужб и медиков, террорист передвигался на бензовозе, начиненном взрывчаткой. Среди погибших — трое полицейских. Кроме того, 45 человек получили ранения.

    В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку.

    В октябре прошлого года более 55 человек погибли в трех терактах в Багдаде.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Фриз
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Виктор Таран
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    Уход российских банков из Украины