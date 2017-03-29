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    Samsung представила смартфон Galaxy S8

    (обновлено: )12610
    Новый смартфон оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в S8+), который занимает практически всю переднюю панель. Корпус сделан из стекла с металлической рамкой.
    Смартфон Galaxy S8
    slashleaks.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Компания Samsung представила смартфон Galaxy S8 и его увеличенную копию S8+, сообщается на сайте компании.

    "Samsung Galaxy S8 откроет новую эру дизайна смартфона и фантастических услуг, дающих возможность по-новому взглянуть на мир", — говорится в сообщении.

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    Новый смартфон оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в S8+), который занимает практически всю переднюю панель. Корпус сделан из стекла с металлической рамкой. Кнопки управления встроены в экран, сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю стенку.

    Кроме того, новый телефон предлагает защиту с помощью технологии распознавания лиц или сканера сетчатки глаза. Остаются также опции защиты смартфона с помощью графических или цифровых паролей.

    Оба смартфоны оснащены 10nm процессором, то есть, меньшим и более мощным, чем те, которые использовались ранее. Емкость батареи Galaxy S8 3000 мАч, S8+ — 3500 мАч.

    В телефоны встроены 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Разрешение основной камеры — 12 мегапикселей, фронтальной — восемь. Обе они имеют апертуру f1.7 с технологией Dual Pixel.

    samsung.com
    Смартфон Galaxy S8

    Galaxy S8 и S8 + поступят в продажу с 21 апреля и будут иметь большую цветовую палитру, включая Midnight Black, Orchid Grey, Arctic Silver, Coral Blue и Maple Gold.

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