В США 13-килограммовая индейка разбила лобовое стекло автомобиля

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В американском штате Индиана дикая индейка врезалась в лобовое стекло автомобиля, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.

Птица весом в 13 кг погибла в результате инцидента. Семья, находившаяся в машине, отделалась испугом и порезами от лобового стекла.

Полицейские призвали водителей к внимательности на дороге, так как поведение диких индеек в брачный период может стать серьезной угрозой на дороге.

facebook.com/LaPorteCountySheriffsOffice В США 13-килограммовая индейка врезалась в лобовое стекло автомобиля

Как сообщалось ранее, полиция Нидерландов совместно с датской компанией, специализирующейся на тренировке хищных птиц, будет обучать белоголовых орланов перехватывать незарегистрированные беспилотники.