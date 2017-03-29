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    В США 13-килограммовая индейка разбила лобовое стекло автомобиля

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    Полицейские призвали водителей к внимательности на дороге, так как поведение диких индеек в брачный период может стать серьезной угрозой для жизни.
    В США 13-килограммовая индейка врезалась в лобовое стекло автомобиля
    facebook.com/LaPorteCountySheriffsOffice

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В американском штате Индиана дикая индейка врезалась в лобовое стекло автомобиля, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.

    Птица весом в 13 кг погибла в результате инцидента. Семья, находившаяся в машине, отделалась испугом и порезами от лобового стекла.  

    Полицейские призвали водителей к внимательности на дороге, так как поведение диких индеек в брачный период может стать серьезной угрозой на дороге.

    facebook.com/LaPorteCountySheriffsOffice
    В США 13-килограммовая индейка врезалась в лобовое стекло автомобиля

    Как сообщалось ранее, полиция Нидерландов совместно с датской компанией, специализирующейся на тренировке хищных птиц, будет обучать белоголовых орланов перехватывать незарегистрированные беспилотники.

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