США случайно нанесли удар по мирным жителям в Мосуле - президент Ирака

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Багдад считает непреднамеренными действиями удары коалиции во главе с США по Мосулу, в результате которых погибли мирные граждане, заявил в интервью РИА Новости президент Ирака Фуад Масум.

"Иногда погибают невинные люди, но это происходит не преднамеренно, а из-за боев. Кроме того, ИГ (террористическая группировка — Ред.) использует этих людей", — сказал он.

Масум пояснил, что, например, террористы используют "особенности Мосула, его правобережной части, старого города — там нет улиц, в этих кварталах только узкие дороги шириной, может быть, метра два или уже, и туда не может войти техника, даже машины не могут". "И ИГ хочет воспользоваться этой ситуацией, использует людей как живой щит", — отметил он.

Президент Ирака сообщил, что встречался с бывшим министром обороны, который родом из Мосула. "Он говорил о проблемах, с которыми сталкиваются иракские войска, потому что они (террористы — Ред.) используют крыши этих домов для стрельбы по самолетам, также там есть снайперы, которые стреляют по иракским бойцам. А если нанести удар по этим строениям, то в них много людей. Иногда это происходит из-за ошибок в оценках, жертв много, и это не только в Ираке, но и в других местах", — сказал Масум.

Он отметил, что "это не является преднамеренной целью — удары по жителям и разрушение района". "Но иногда случаются непреднамеренные ошибки", — сказал президент Ирака.

По его словам, "есть координация между американской коалицией и иракскими силами безопасности, однако иногда она дает сбои".

Операция в западной части Мосула продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции во главе с США. Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек.

Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ. Коалиция пообещала расследовать сообщения. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.