Мадуро объявил о новой системе обмена валюты для ее конвертации

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о введении со следующей недели в стране новой системы обмена валюты, которая позволит сделать конвертируемым венесуэльский боливар.

В Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара: официальный фиксированный курс DIPRO — 10 боливаров за доллар, курс в дополнительной системе обмена DICOM — 706 боливаров, на "черном рынке" — выше 3 тысяч боливаров.

"Аукционы по продаже валюты будут проводиться на еженедельной основе, два раза в неделю, и я прошу помощи частного бизнеса, чтобы он привел сюда свой капитал и инвестировал его, это сделает боливар конвертируемым", — заявил Мадуро на закрытии выставки Expo Venezuela Potencia.

По словам президента, к новой системе будут иметь доступ все предприятия и граждане. "Это позволит стабилизировать стоимость нашей валюты, победить криминальную систему доллара из Майами, так называемый Dolar Today, даст доступ к конвертируемой валюте для развития страны", — сказал президент.

Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций вице-президента Венесуэлы.