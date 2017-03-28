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    Мадуро объявил о новой системе обмена валюты для ее конвертации

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    В Венесуэле действуют несколько курсов боливара: официальный фиксированный курс DIPRO - 10 боливаров за доллар, курс в дополнительной системе обмена DICOM - 706 боливаров, на "черном рынке" - выше 3 тысяч боливаров.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о введении со следующей недели в стране новой системы обмена валюты, которая позволит сделать конвертируемым венесуэльский боливар.

    Флаг Венесуэлы
    flickr.com/Cristóbal Alvarado Minic
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    В Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара: официальный фиксированный курс DIPRO — 10 боливаров за доллар, курс в дополнительной системе обмена DICOM — 706 боливаров, на "черном рынке" — выше 3 тысяч боливаров.

    "Аукционы по продаже валюты будут проводиться на еженедельной основе, два раза в неделю, и я прошу помощи частного бизнеса, чтобы он привел сюда свой капитал и инвестировал его, это сделает боливар конвертируемым", — заявил Мадуро на закрытии выставки Expo Venezuela Potencia.

    По словам президента, к новой системе будут иметь доступ все предприятия и граждане. "Это позволит стабилизировать стоимость нашей валюты, победить криминальную систему доллара из Майами, так называемый Dolar Today, даст доступ к конвертируемой валюте для развития страны", — сказал президент.

    Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций вице-президента Венесуэлы. 

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