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    В мире

    Илон Маск работает над технологией по связи мозга и компьютера

    (обновлено: )7
    Новая компания миллиардера разрабатывает технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Американский бизнесмен-изобретатель, миллиардер Илон Маск основал новую компанию Neuralink, разрабатывающую технологии, которые смогут соединить человеческий мозг и компьютер, сообщают СМИ со ссылкой на издание Wall Street Journal.

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    По данным источников газеты, компания разрабатывает технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса.

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    Технология "нейронного кружева" предполагает имплантацию электродов в мозг, таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера, пишет газета.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен запустить в Украине новый проект. 

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