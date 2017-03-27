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    В Мосуле после авиаударов коалиции найдены тела 112 человек

    (обновлено: )6910
    Сообщается, что тела были найдены в одном из районов иракского Мосула, по которому ранее были нанесены удары международной коалиции.
    Спецподразделения иракской армии возле Мосула
    REUTERS Goran Tomasevic

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Тела 112 человек были найдены в одном из районов иракского Мосула, по которому на прошлой неделе были нанесены авиаудары ВВС возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", передает телеканал CNN со ссылкой на представителя здравоохранения Ирака Ахмеда Дубардани.

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    По словам Дубардани, тела, которые были обнаружены в течение трех дней, были захоронены на кладбище в западной части города. Ранее сообщалось об обнаружении 60 тел погибших.

    Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ. Коалиция пообещала расследовать сообщения. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.

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