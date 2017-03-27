У жительницы Китая в животе выросли грибы

Фото из открытых источников

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. У жительницы китайского города Иу, провинция Чжэцзян, в животе проросли грибы, сообщает издание Daily Mirror.

Фото из открытых источников Грибы в животе у жительницы Китая

Фото из открытых источников Гриб в животе у жительницы Китая

По информации издания, 50-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. После тщательного осмотра пищеварительной системы пациентки при помощи эндоскопа, медики обнаружили растущие в ее желудке грибы. Самый большой из которых достигал семи сантиметров в длину. Женщину прооперировали.

Позже врачи сообщили, что женщина ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением, что и привело к досадному инциденту.

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