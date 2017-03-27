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    У жительницы Китая в животе выросли грибы

    (обновлено: )297
    Как рассказали медики, 50-летняя женщина города Иу употребляла в пищу сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением. Поэтому грибы и проросли в желудке.
    Лечащие врачи обсуждают состояние пациентки
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. У жительницы китайского города Иу, провинция Чжэцзян, в животе проросли грибы, сообщает издание Daily Mirror.

    Фото из открытых источников
    Грибы в животе у жительницы Китая
    Фото из открытых источников
    Гриб в животе у жительницы Китая

    По информации издания, 50-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. После тщательного осмотра пищеварительной системы пациентки при помощи эндоскопа, медики обнаружили растущие в ее желудке грибы. Самый большой из которых достигал семи сантиметров в длину. Женщину прооперировали.

    Позже врачи сообщили, что женщина ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением, что и привело к досадному инциденту.

    Ранее певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение — 2017 в Киеве, довольна результатом операции, которую ей сделали в Финляндии.

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