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    ЕС пытается унифицировать дополнительный дорожный сбор - Чилачава

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    Автоэксперт, автор и ведущий программы "Две лошадиные силы" Рауль Чилачава в эфире ГС рассказал, почему в Евросоюзе хотят ввести единый дорожный сбор.
    Автоэксперт Рауль Чилачава
    Рауль Чилачава, facebook

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Европе собираются ввести единый дорожный сбор. Такую инициативу предложили в Европейской комиссии. Там говорят, что с помощью этого сбора будет упрощено перемещение европейскими трассами, поскольку у водителей не будет необходимости останавливаться для уплаты различных пошлин на отдельных участках трасс в странах ЕС. Вместо этого на территории Евросоюза будут платить единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут платить либо с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

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    Предложенную инициативу в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал автоэксперт, автор и ведущий программы "Две лошадиные силы" Рауль Чилачава.

    "Я думаю, что это еще — нерешенный вопрос. Мы знаем, почему сегодня евроруководители хотят вводить этот дорожный сбор. Дело в том, что раньше это было привязано к расходу топлива. Сегодня расходы топлива сокращаются, а пробег автомобилей увеличивается, и все начинают понимать, что тех денег, которые берут с топлива, не хватает, чтобы поддерживать дороги в надлежащем состоянии. Даже в Германии, там, к слову, дороги — не наилучшие. И поэтому ЕС пытается ввести или унифицировать дополнительный дорожный сбор, который будут платить все", — пояснил Чилачава.

    Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни, выступая на юбилейном саммите ЕС в Риме, заявил, что Евросоюз совершил много ошибок, действует неэффективно, он чрезмерно бюрократизирован.

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