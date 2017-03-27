ЕС пытается унифицировать дополнительный дорожный сбор - Чилачава

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Европе собираются ввести единый дорожный сбор. Такую инициативу предложили в Европейской комиссии. Там говорят, что с помощью этого сбора будет упрощено перемещение европейскими трассами, поскольку у водителей не будет необходимости останавливаться для уплаты различных пошлин на отдельных участках трасс в странах ЕС. Вместо этого на территории Евросоюза будут платить единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут платить либо с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Предложенную инициативу в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал автоэксперт, автор и ведущий программы "Две лошадиные силы" Рауль Чилачава.

"Я думаю, что это еще — нерешенный вопрос. Мы знаем, почему сегодня евроруководители хотят вводить этот дорожный сбор. Дело в том, что раньше это было привязано к расходу топлива. Сегодня расходы топлива сокращаются, а пробег автомобилей увеличивается, и все начинают понимать, что тех денег, которые берут с топлива, не хватает, чтобы поддерживать дороги в надлежащем состоянии. Даже в Германии, там, к слову, дороги — не наилучшие. И поэтому ЕС пытается ввести или унифицировать дополнительный дорожный сбор, который будут платить все", — пояснил Чилачава.

Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни, выступая на юбилейном саммите ЕС в Риме, заявил, что Евросоюз совершил много ошибок, действует неэффективно, он чрезмерно бюрократизирован.