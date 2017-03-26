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    В мире

    В ПАСЕ ожидают, что к началу 2018 года РФ вернется в ассамблею

    (обновлено: )34122
    Как отметил глава ПАСЕ Педро Аграмунт, у России и ПАСЕ есть общее для совместной работы над актуальными проблемами современности: борьба с терроризмом, незаконная торговля людьми, гуманитарные последствия конфликтов.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт ожидает, что к концу срока его председательства Российская Федерация сможет вернуться в ассамблею.

    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Глава ПАСЕ избирается сроком на два года. Аграмунт вступил в должность председателя ПАСЕ в 2016 году. Нынешний год — последний в его работе на посту главы ассамблеи.

    Открывая встречу со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, Аграмунт сказал: "И хотя мой председательский срок в ПАСЕ начался с того, что РФ отсутствовала, я очень надеюсь, что, когда мой председательский срок закончится, РФ уже будет там".

    Высказываясь в целом по повестке дня, Аграмунт сказал, что у России и ПАСЕ есть общее для совместной работы над актуальными проблемами современности: борьба с терроризмом, незаконная торговля людьми, гуманитарные последствия конфликтов.

    В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация России покинула ПАСЕ до конца 2015 года.

    В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.

    Ранее глава ПАСЕ Педро Аграмунт накануне встреч с российскими представителями "на полях" МПА СНГ в Санкт-Петербурге рассказал, что вопросы, связанные с конфликтом в Украине, остаются камнем преткновения в отношениях РФ и Ассамблеи.

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