Определился победитель на выборах главы администрации Гонконга

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Бывший секретарь специального административного района Гонконг Кэрри Лам в воскресенье победила на выборах главы администрации Гонконга, трансляция подведения итогов голосования велась на сайте газеты South China Morning Post.

Лояльная Пекину Лам получила 777 голосов из 1163 действительных бюллетеней.

Вскоре после выборов Госсовет Китая должен официально назначить нового главу администрации Гонконга. Инаугурация нового главы состоится 1 июля.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. "Одна страна, две системы" — идея, предложенная в начале 1980-х Дэн Сяопином. В соответствии с ней Гонконг, Макао и Тайвань могут иметь свою собственную капиталистическую экономическую и политическую систему при сохранения одного Китая.

В выборах участвовали три кандидата. Фаворитом гонки считалась Кэрри Лам, которая является наиболее лояльной Пекину. Главным ее конкурентом выступал бывший финансовый секретарь района Джон Цанг, который пользуется большей популярностью у населения, однако, как пишут СМИ, потерял доверие центрального правительства Китая из-за своих действий во время демонстраций 2014 года. Третий кандидат – бывший судья Ху Госин, он считался наиболее слабым кандидатом.