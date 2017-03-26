В Болгарии открылись участки для голосования на парламентских выборах

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Избирательные участки открылись для голосования в воскресенье на досрочных парламентских выборах в Болгарии.

Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей. ЦИК страны сообщил, что в предстоящих выборах 2017 года примут участие 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4732 кандидата.

Участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 по Киеву) и закроются в 20.00 (21.00 по Киеву). На территории Болгарии будет открыто 12 294 секций для голосования, также будут использованы 184 передвижные и 254 временные секции.

Болгарские граждане, находящиеся за границей, также смогут проголосовать. В 70 странах мира будет открыта 371 секция для голосования. Больше всего участков будут открыты в Великобритании (58), США (35) и Турции (35). Во Франции их число составит 15, в Греции — 21, в Германии — 13. По ряду причин, в том числе, из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности, участки не будут открыты в КНДР, Ливии, Сирии, Монголии, Пакистане, Афганистане, Эфиопии и Индонезии. Отмечается, что для голосования за границей заявления подали более 45 тысяч граждан Болгарии.

Правопорядок в день выборов, по данным МВД страны, будут обеспечивать 14 тысяч полицейских.

Социологические опросы, проводимые разными исследовательскими агентствами, показывают, что основная борьба развернется между БСП во главе с Корнелией Ниновой и возглавляемой бывшим премьером Бойко Борисовым партией ГЕРБ. Большая часть населения оказывает поддержку именно этим двум политическим формированиям, однако, именно это может привести к очередным политическим сложностям, так как лидеры этих двух партий уже высказались о своем нежелании совместно формировать коалиционное правительство.

Также, согласно опросу, в парламент могут пройти коалиция "Объединенные патриоты" (10,2%), в которую вошли партия "Болгарское национальное движение", "Национальный фронт спасения Болгарии" и "Атака".

Необходимый 4% рубеж может преодолеть партия Мустафы Карадиная "Движение за права и свободы" (11,1%), поддерживаемая турецким населением, и партия "Воля" (9,6%) во главе с бизнесменом Веселином Марешки.

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Отметим, накануне досрочных парламентских выборов в Болгарии авторитетная газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства Болгарии сообщает о секретном документе, составленном в России и предлагающем "Болгарской социалистической партии" (БСП) стратегическую программу для победы на президентских выборах в стране. При этом власти отрицают наличие данных о российском вмешательстве в выборы, а человек, которого газета называет как передавшего документы, опроверг этот факт.