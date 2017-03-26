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    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, четверо ранены - полиция

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (49)

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    Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. Один мужчина был задержан. Идет расследование обстоятельств инцидента, он не расценивается как теракт, уточнили правоохранители.
    Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона
    @DailyMirror

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, в результате четыре человека получили ранения, сообщает местная полиция.

    Теракт в Лондоне. Полиция на месте происшествия
    @BBCNews
    Теракт в Лондоне совершил британец, ответственность взяло ИГ

    Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. Один мужчина был задержан. Идет расследование обстоятельств инцидента, он не расценивается как теракт, уточнили правоохранители.

    В среду в одном из самых популярных у туристов мест в Лондоне — на Вестминстерском мосту — произошел теракт. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, он был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.

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