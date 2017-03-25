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    ЕС совершил много ошибок и неэффективен - глава ЕП

    (обновлено: )24410
    Председатель Европарламента Антонио Таяни, выступая на юбилейном саммите ЕС в Риме, выразил обеспокоенность "неудовлетворенностью, которую наши граждане выражают все больше".
    Новый глава Европарламента Антонио Таяни
    VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Евросоюз совершил много ошибок, действует неэффективно, он чрезмерно бюрократизирован, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, выступая на юбилейном саммите ЕС в Риме.

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    "Мы не устали от Европы, но мы хотим, чтобы она работала лучше. К сожалению, было сделано много ошибок, наш союз еще не совершенен. Его часто разделяют проблемы, он неэффективен и чрезмерно бюрократизирован", — сказал Таяни, выступление которого транслируют службы ЕК.

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    Он отметил, что "обеспокоен неудовлетворенностью, которую наши граждане (стран ЕС – ред.) выражают все больше".

    Саммит ЕС проходит в зале Горациев и Куриациев капитолийского Дворца консерваторов, в том же месте, где 25 марта 1957 года состоялось подписание договора о создании Европейского экономического сообщества, ставшего предтечей нынешнего Евросоюза.

    Ранее в субботу лидеры 27 стран-членов Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза.

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