Более 60% американцев за независимое расследование связей Трампа с РФ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Более 60% граждан США выступают за независимое расследование связей членов предвыборной кампании президента Дональда Трампа с Россией, свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University.

В настоящий момент расследование предполагаемых связей членов команды Трампа с Россией ведется в конгрессе США.

По результатам опроса, за создание независимой комиссии для расследования возможных связей советников Трампа с Россией высказались 66% опрошенных, против были 29% респондентов.

Опрос также показал, что 65% американцев считают предполагаемое вмешательство России в предвыборную кампанию важным для США. Еще 63% респондентов выразили обеспокоенность связями Трампа с Россией.

Опрос проводился с 16 по 21 марта среди 1056 американцев. Погрешность не превышает 3 пунктов.

В феврале газета New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников сообщила, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

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По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются.