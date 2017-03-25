наверх
25.03.201706:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Более 60% американцев за независимое расследование связей Трампа с РФ

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (132)

    (обновлено: )1
    Как свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University, 65% американцев считают предполагаемое вмешательство России в предвыборную кампанию важным для США.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Более 60% граждан США выступают за независимое расследование связей членов предвыборной кампании президента Дональда Трампа с Россией, свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
    Два месяца президента Трампа: от детской неожиданности до первого слова

    В настоящий момент расследование предполагаемых связей членов команды Трампа с Россией ведется в конгрессе США.

    По результатам опроса, за создание независимой комиссии для расследования возможных связей советников Трампа с Россией высказались 66% опрошенных, против были 29% респондентов.

    Опрос также показал, что 65% американцев считают предполагаемое вмешательство России в предвыборную кампанию важным для США. Еще 63% респондентов выразили обеспокоенность связями Трампа с Россией.

    Опрос проводился с 16 по 21 марта среди 1056 американцев. Погрешность не превышает 3 пунктов.

    В феврале газета New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников сообщила, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

    Читайте также: Трамп и Меркель "прошлись" по Донбассу и Минску

    По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Глава ХОГА Юлия Светличная о ситуации в Балаклеевском районе. Видео
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Теракт в центре Лондона
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ