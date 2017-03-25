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    Трамп спутал глава Еврокомиссии Юнкера с главой Евросовета Туском

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (131)

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    В комментарии СМИ председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что американский президент Дональд Трамп "вообще ничего не понимает в европейских делах".
    Дональд Трамп
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп перепутал главу Евросовета Дональда Туска и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пишет газета Financial Times со ссылкой на самого Юнкера.

    Дональд Трамп на инаугурации
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    "Кстати говоря, он (Трамп) вообще ничего не понимает в европейских делах. Он разговаривал по телефону с Туском и думал, что это был я", — цитирует издание отрывок из интервью главы Еврокомиссии.

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    Как сообщается, Юнкер добавил, что "впервые в истории создается впечатление, что американский президент не заинтересован в европейских делах".

    По данным издания, глава ЕК планирует в следующем месяце посетить Вашингтон, но пока не уверен, будет ли встречаться с Трампом.

    Ранее Трамп назвал причины провала голосования республиканцев по Obamacare. 

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