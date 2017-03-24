В окно налоговой инспекции в Гомеле бросили "коктейль Молотова"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Белоруссии ведут поиск злоумышленников, которые бросили "коктейль Молотова" в окно здания инспекции министерства по налогам и сборам в Гомеле, сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня около 08.00 в административном здании инспекции министерства по налогам и сборам по Гомельскому району было обнаружено окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью", — сообщили агентству Sputnik Беларусь в СК.

В комитете уточнили, что в ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки стеклянных бутылок, закопченная ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

"Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 218 уголовного кодекса Беларуси — "умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом", — сказали в СК.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и горюче-смазочных материалов. Для оказания практической помощи следователям на месте происшествия работают сотрудники криминалистического отдела УСК.

Начальник Гомельской районной инспекции Наталья Панченко сообщила, что ведомство работает, никто из сотрудников или посетителей не пострадал. Она также не смогла уточнить, были ли повреждены в результате взрыва какие-либо документы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит развития в стране конфликта по "украинскому варианту".