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    В США начнут проверять аккаунты соцсетей у желающих получить визу

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    В документе говорится, что эти меры предпринимаются в соответствии с указом президента Дональда Трампа об усилении контроля за въездом в страну.
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    REUTERS Dado Ruvic/Files

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент США разослал распоряжение в дипмиссии и посольства с предписанием проверять учетные записи в соцсетях у запрашивающих визу лиц, которые находились на территориях, контролируемых террористами, или которых можно заподозрить в связях с экстремистами. Об этом сообщает Associated Press.

    Госдеп также поручил дипмиссиям независимо друг от друга разработать общие рекомендации о том, какие именно группы лиц следует особенно тщательно проверять при выдаче виз на въезд в США.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Сотрудники посольства будут спрашивать желающих получить визу об их прошлом и просматривать их страницы в соцсетях.

    В документе говорится, что эти меры предпринимаются в соответствии с указом президента Дональда Трампа об усилении контроля за въездом в страну.

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    Ранее в местных СМИ появлялась информация о повышении с 1 марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года. Как заявлял председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери, решение по увеличению стоимости визы в страну до 60 долларов может быть пересмотрено.

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