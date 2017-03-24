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    В мире

    Командующий ВС НАТО в Европе обвинил Россию в снабжении талибов

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    Кертис Скапаротти в комитете по вооруженным силам сената США заявил, что в последнее время он видит "растущее влияние России в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок "Талибан".
    Кертис Скапаротти
    MASSOUD HOSSAINI / AFP

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Командующий Вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в поставках радикальному движению "Талибан" в Афганистане.

    Талибы захватили район в провинции Гильменд на юге Афганистана
    BASHIR KHAN SAFI/AFP
    Талибы захватили район в провинции Гильменд на юге Афганистана

    "Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние, в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок "Талибан", — сказал Скапаротти в комитете по вооруженным силам сената. При этом он не привел каких-либо подробностей и доказательств.

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    НАТО содержит около 13 тысяч солдат в Афганистане.

    Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что целью ограниченных контактов Москвы с талибами является побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане. В МИД РФ также подчеркнули, что "вряд ли эти действия "легитимизируют" талибов: группировка уже была фактически признана Кабулом равноправным партнером по диалогу в ходе имевшей место в 2015 году серии встреч официальных лиц ИРА с представителями ДТ в Катаре, КНР, ОАЭ, Норвегии, Пакистане".

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