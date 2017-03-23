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    В Турции через муниципальные громкоговорители транслировали порнофильм

    (обновлено: )2510
    По словам мэра города, будет проведено расследование для установления виновных в инциденте. Власти подозревают, что кто-то перехватил частоту радиовещания муниципалитета.
    Турецкий город Кастамону
    Hurriyet

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В одном из самых густонаселенных районов города Кастамону (Kastamonu), расположенного на севере Турции, через муниципальную сеть громкоговорителей в течение примерно минуты транслировали порнофильм; местные власти назвали это "аморальной провокацией", сообщает газета Hurriyet.

    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Культурное мероприятие. Минкульт, мораль, эротика и порнография

    По данным издания, откровенная запись прозвучала около часа ночи 23 марта в районе Кузейкент (Kuzeykent) и была записана некоторыми местными жителями на мобильные телефоны, после чего появилась в соцсетях.

    Мэр Кастамону Тахсин Бабаш (Tahsin Babaş) извинился перед гражданами в своем аккаунте в Facebook, заявив, что муниципалитет не имеет никакого отношения к случившемуся. По словам чиновника, будет проведено расследование для установления виновных в этом инциденте. Власти подозревают, что кто-то перехватил частоту радиовещания муниципалитета.

    Между тем, некоторые интернет-пользователи в Турции полагают, что всему виной нерадивые работники муниципалитета, которые при просмотре порнофильма забыли отключить систему оповещения.

    Ранее сообщалось, что в витрине магазина техники на Крещатике в центре Киева на телеэкране показывали "видео для взрослых".

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