Парламент Британии в четверг возобновит работу, прерванную терактом

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Парламент Великобритании возобновит работу, прерванную терактом в Лондоне, в четверг, доказав террористам, что им не удастся победить, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с обращением к нации.

"Парламент соберется как всегда, и мы все соберемся вместе, и все, кто приехал в наш город, пойдут по своим делам, они выйдут из отелей и пойдут по нашим улицам, и будут жить своей жизнью, не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти разобщить нас", — сказала Мэй.

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Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезавшись в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали по меньшей мере 20 человек.

Как заявила Мэй, уровень террористической угрозы в Британии останется неизменным, несмотря на теракт.