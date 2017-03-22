КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. США зафиксировали неудачный запуск баллистической ракеты КНДР, сообщил в заявлении представитель Тихоокеанского командования ВС США Дейв Бенэм.

"Тихоокеанское командование США зафиксировало то, что мы считаем неудачной попыткой Северной Кореей запустить ракету", — говорится в заявлении. По его словам, запуск был предпринят в районе города Калма.

"Представляется, что ракета взорвалась в течение нескольких секунд после старта", — уточнил представитель командования. Пентагон оценивает ситуацию, уточнил он.

Ране сообщалось, что КНДР произвела пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

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