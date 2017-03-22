ООН определила уровень человеческого развития в Украине

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В ООН опубликовали рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития. Он составлен по итогам 2016 года и содержится в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала. Его презентация состоялась 21 марта в Стокгольме, сообщает Центр новостей ООН.

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Согласно данным доклада, Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания составляют пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире. США — на десятом месте.

Россия оказалась в этом списке на 49-м месте, Беларусь — на 52-м, Казахстан — на 56-м, Грузия на 70 — м и Азербайджан — на 78-м.

Украина и Армения поделили 84 позицию в рейтинге, войдя в число стран с высоким уровнем человеческого развития. Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств – ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовый национальный доход на душу населения.

К тому же учитываются данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений. В докладе отмечается, что в период 1990–2015 во всех регионах мира средние показатели "человеческого развития" значительно улучшились, однако треть населения нашей планеты по-прежнему живет за чертой минимально допустимого уровня.

Напомним, большинство жителей Украины (88%) считают, что счастье существует, противоположного мнения придерживается 12% опрошенных.