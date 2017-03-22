Массовая давка произошла в китайской школе, есть жертвы и пострадавшие

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Число жертв давки в школе в китайской провинции Хэнань возросло до двух человек, передает в среду агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени (2.00 по Киеву) в школе в уезде Пуян, когда ученики направлялись в туалет учебного заведения. Ранее сообщалось об одной жертве случившегося, более 20 учеников пострадали.

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Пострадавшие ученики были доставлены в больницу. Для расследования инцидента была создана комиссия. О том, что послужило причиной давки, не сообщается. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в результате давки на встрече с "королем Болливуда" в Индии погиб человек.