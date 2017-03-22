наверх
22.03.201708:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Массовая давка произошла в китайской школе, есть жертвы и пострадавшие

    (обновлено: )132
    Инцидент произошел в школе в уезде Пуян, когда ученики направлялись в туалет учебного заведения. Для расследования инцидента была создана комиссия. О том, что послужило причиной давки, не сообщается.
    Полиция в Китае. Архивное фото
    flickr.com/Richy!

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Число жертв давки в школе в китайской провинции Хэнань возросло до двух человек, передает в среду агентство Синьхуа.

    Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени (2.00 по Киеву) в школе в уезде Пуян, когда ученики направлялись в туалет учебного заведения. Ранее сообщалось об одной жертве случившегося, более 20 учеников пострадали.

    Смотрите также: Давка на музыкальном фестивале в Австралии

    Пострадавшие ученики были доставлены в больницу. Для расследования инцидента была создана комиссия. О том, что послужило причиной давки, не сообщается. Ведется расследование. 

    Ранее сообщалось, что в результате давки на встрече с "королем Болливуда" в Индии погиб человек. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Что известно о памятнике Щорсу в Киеве
    На металлолом. Украина против советских памятников