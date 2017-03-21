Согласована дата встречи Столтенберга и Трампа

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 12 апреля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя НАТО.

"Они обсудят важность сильного НАТО, который обеспечивает коллективную безопасность и проецирует стабильность за пределами границ альянса", — приводит агентство отрывок из короткого коммюнике представителя блока. Отмечается, что это будет первая встреча Столтенберга и Трампа с момента его избрания президентом.

Ранее сообщалось, что Столтенберг и министр обороны США Джеймс Мэттис провели во вторник встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане и Косово. Отмечается, что Мэттис и Столтенберг договорились продолжить обсуждение на предстоящей встрече министров обороны стран-членов НАТО.

Столтенберг в данный момент находится в США (с 20 по 22 марта). Это первый визит после вступления Трампа на пост президента Соединенных Штатов. При этом в списке лиц, с которыми встретится генсек, сам Трамп не значится.

Ранее Трамп заявил, что Германия задолжала огромные суммы НАТО и США за оборону.