наверх
22.03.201700:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Согласована дата встречи Столтенберга и Трампа

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (126)

    (обновлено: )2010
    Представитель НАТО сообщил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп "обсудят важность сильного НАТО, который обеспечивает коллективную безопасность".
    1 / 2
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 12 апреля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя НАТО.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Первый госбюджет Трампа: сюрпризы и падения

    "Они обсудят важность сильного НАТО, который обеспечивает коллективную безопасность и проецирует стабильность за пределами границ альянса", — приводит агентство отрывок из короткого коммюнике представителя блока. Отмечается, что это будет первая встреча Столтенберга и Трампа с момента его избрания президентом.

    Ранее сообщалось, что Столтенберг и министр обороны США Джеймс Мэттис провели во вторник встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане и Косово. Отмечается, что Мэттис и Столтенберг договорились продолжить обсуждение на предстоящей встрече министров обороны стран-членов НАТО.

    Столтенберг в данный момент находится в США (с 20 по 22 марта). Это первый визит после вступления Трампа на пост президента Соединенных Штатов. При этом в списке лиц, с которыми встретится генсек, сам Трамп не значится.

    Ранее Трамп заявил, что Германия задолжала огромные суммы НАТО и США за оборону.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников