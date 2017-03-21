Названа вероятная причина запрета электроники на рейсах в США

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Запрет на провоз некоторых электронных устройств на борту следующих в США самолетов может быть связан со взрывом заминированного ноутбука на борту авиалайнера в сомалийской столице Могадишо в 2016 году, передает телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В начале февраля 2016 года авиалайнер авиакомпании Daallo Airlines, вылетевший из Могадишо в Джибути с 74 пассажирами и членами экипажа, совершил экстренную посадку в сомалийской столице после взрыва, произошедшего на борту воздушного судна через 15 минут после взлета. Ответственность за взрыв взяла террористическая организация "Аш-Шабаб". По данным следствия, взрыв на борту самолета осуществил пассажир-смертник с помощью заминированного ноутбука, который ему передали сотрудники аэропорта.

По данным американского чиновника, после инцидента в аэропорту Могадишо аналитики пришли к мнению, что террористическая группировка "Аль-Каида" разработала способность прятать взрывчатку в батареях, используемых для ноутбуков и планшетов.

Ранее США объявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, в том числе из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Запрет, который будет введен на неопределенный срок, связан с террористической угрозой.