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    В Варшаве осквернили советское кладбище-мемориал

    (обновлено: )7103
    На ступенях, которые ведут к обелиску, с помощью трафарета неизвестные нанесли около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы.
    Памятник советским воинам в Польше. Архивное фото
    Flickr/ Paweł Kabański

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные вандалы осквернили кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, посольство РФ обратилось к местным властям с призывом устранить последствия действий вандалов и наказать виновных, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

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    Вадим Васильчук / Facebook
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    "Посольство выражает своё возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве. В связи с этим посольство обратилось к польским властям с настоятельными призывом незамедлительно устранить последствия действий вандалов и привести кладбище в надлежащий вид, а также принять меры по установлению и наказанию виновных", — сообщил официальный представитель посольства Никита Маркелов.

    Он добавил, что кладбище было осквернено вечером в понедельник. Как передает корреспондент РИА Новости, по состоянию на вечер вторника последствия действий вандалов не устранены — на ступенях, ведущих к обелиску, с помощью трафарета нанесены около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы. Территория мемориального комплекса находится под постоянным видеонаблюдением, однако информации о том, попали ли вандалы под объективы камер, пока нет.

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    На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".

    Напомним, в феврале депутат Киевского городского совета фракции "Солидарность" Владислав Михайленко обратился к директору департамента культуры Киевской городской государственной администрации Дине Поповой с призывом отреагировать на продажу товаров с советской символикой на Андреевском спуске.

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